Вышла десятая часть «Джимханы»: Кен Блок дрифтует по замерзшей реке и проезжает под колесами огромного трактора 

Автогонщик Кен Блок выпустил десятую часть «Джимханы» — серии роликов, в которых он выполняет безумные трюки на дрифт-карах. Юбилейный выпуск снимали в пяти разных местах: на реке Лулеэльвен (Швеция), в Гуанахуато (Мексика), Детройте, Шамроке (в штате Техас) и Лос-Анджелесе. Машин в десятой «Джимхане» тоже пять, включая построенный специально для Блока дрифт-пикап Ford F-150.

В видео гонщик дрифтует по замерзшей реке, проскальзывает между колесами огромного трактора и высекает искры из асфальта при езде без шин.

TheHoonigans

А вот что творилось в прошлогодней «Джимхане»:

TheHoonigans