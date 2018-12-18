шапито
В фейсбуке разбирают загадочную сексистскую картинку. На ней девочка непонятно чем забивает гвоздь в стену (которой нет!)
Meduza
Посмотрите на эту картинку из старой детской книги — и скажите, что с ней не так.
Ответ предполагается такой: на иллюстрации мальчики и мужчины занимаются «женскими» делами (вяжут, гладят), а девочки и женщины — «мужскими» (забивают гвозди, читают книги). По этой логике отец на самом деле должен забивать гвоздь, брат — читать книгу, его сестра — играть с Винни-Пухом, бабушка — вязать носки, а мама — гладить одежду.
Но, если приглядеться, на картинке можно разглядеть настоящие странности. Вот что, к примеру, заметили пользователи фейсбука:
- на иллюстрации в принципе отсутствует гравитация;
- молоток девочки похож на линейку или ручку вантуза;
- стена, в которую дочь забивает гвоздь, не существует;
- утюг не включен в сеть (но есть шанс, что он беспроводной!);
- у Винни-Пуха нет хвоста;
- или хвост Винни-Пуха висит на шее у девочки?!
- у папы неправильный свитер — с единственной пуговицей посередине;
- пиджак у него пижамный, а брюки — генеральские, с лампасами;
- мама зачем-то перечитывает диплом о высшем образовании (не сняв фартук);
- на картинке все в домашних тапках и только мальчик — в уличных кроссовках;
- отец вяжет носки двумя спицами, а не четырьмя (так можно, но у него обычные, а не круговые спицы);
- нитка от клубка идет не к спице, а в носок;
- и вообще — мама, судя по всему, нацепила этот самый клубок себе на палец;
- где дедушка? где кот?!
Есть и исправленный вариант этой картинки.