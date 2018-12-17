«Корабль застрял в мороженое поре». Француз на ломаном русском попросил сделать татуировку на всю спину (все закончилось хорошо)

Тату-мастер Лена Королева из Петербурга, специализирующаяся на миниатюрах, рассказала, как сделала татуировку на всю спину французскому моряку по имени Эмерик. Француз попросил ее набить корабль во льдах, а также зайца и лису, играющих в шахматы. Эмерик написал ей во «ВКонтакте» и, как выразилась тату-мастер, «на весьма складном русском языке» представил «грамотно оформленное тз». Лена Королева опубликовала фотографии татуировки и скриншоты переписки с Эмериком (листайте вправо).

В переписке француз рассказал, что у него есть «проект дле всё мою спину» (здесь и далее авторское написание сохранено). «Так на заднем плане будет корабль застрял в мороженое поре. Старый фрегат как . Но он был здесь долго и так сильно размытым. Лёд вокруг как хаос», — написал он. На переднем плане моряк попросил изобразить лису в плаще и зайца в необычной одежде, которые играют в шахматы. «Если может пит чай будет отлично или если чашка встал где то. Мне очень нравиться чай», — пояснил Эмерик.

Лена Королева набила татуировку в октябре за четыре сеанса. Тату-мастер назвала эту работу самой масштабной в своей практике. «Моя гордость», — добавила она.