Первый канал выпустил трейлер фильма «Союз спасения». Это драма про восстание декабристов, снятая Андреем Кравчуком («Адмиралъ») и спродюсированная Константином Эрнстом. Главные роли исполнили Александр Домогаров, Павел Прилучный («Мажор»), Максим Матвеев (сериал «Троцкий») и Игорь Петренко («Звезда»).

Среди героев фильма — князь Сергей Трубецкой, Павел Пестель, Кондратий Рылеев, генерал Михаил Милорадович и другие исторические личности, участвовавшие в событиях 1825 года.

В России «Союз спасения» выйдет 26 декабря 2019 года.