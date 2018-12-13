На обложке январского GQ Николай Цискаридзе обнимается с лебедем. Кажется, мы уже видели что-то похожее 20 лет назад

Внимательно посмотрите на обложку январского выпуска журнала GQ с танцовщиком Николаем Цискаридзе и лебедем-шипуном. Ничего не напоминает?

Это очень похоже на знаменитый снимок Леонардо ДиКаприо, который фотограф Энни Лейбовиц сделала для январского выпуска журнала Vanity Fair за 1998 год. Там американский актер тоже позировал с лебедем-шипуном, обвившимся вокруг его шеи.

Кадр стал одной из самых известных работ в карьере Лейбовиц — в том числе благодаря успеху самого ДиКаприо (в 1997 году он снялся в «Титанике», который сделал его суперзвездой).

Возможно, именно это фото в 2001 году вдохновило исландскую певицу Бьорк прийти на церемонию вручения «Оскара» в платье в форме лебедя. К нему даже была пришита искусственная лебединая шея, которая закручивалась вокруг шеи Бьорк точно так же, как на снимке Энни Лейбовиц.

Но в GQ и не пытаются никого обмануть. Российский фотограф Данил Головкин намеренно переснял кадр Лейбовиц к 20-летию оригинального снимка. Главный редактор издания Игорь Гаранин в своем инстаграме назвал это решение риском, а автора фотографии — «самым отважным человеком в глянце».

Нас (как, возможно, и вас) заинтересовало, не пострадали ли при производстве обеих фотографий птицы. Вот что мы выяснили.

Во-первых, лебедь-шипун на фотосессии GQ совершенно точно был настоящим, не чучелом. «Птица живая, послушная и, по словам Цискаридзе, очень горячая», — написал Гаранин в своем инстаграме. На снимке с ДиКаприо также использовали живую птицу, при этом кадр не был постановочным — актер просто аккуратно схватил лебедя, а тот сразу обвился вокруг его шеи.

Во-вторых, штатный бердвотчер «Медузы» Александр Борзенко рассказал, что лебеди вообще довольно часто обвивают свою шею вокруг человеческой, когда их берут на руки. Посмотрите, к примеру, как птица благодарит своего спасителя на этом видео:

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