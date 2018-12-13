В октябре на канале ТВ-3 начал выходить документальный сериал «Это реальная история» — о самых громких преступлениях последних лет в России. Саундтрек к нему — песню «Плачу» — записал Mironenko (Дмитрий Мироненко), московский музыкант, живущий в Нью-Йорке. Теперь у песни появился еще и (по-настоящему красивый) клип — «Медуза» представляет его премьеру с комментариями авторов.





MIRONENKO — Плачу Mironenkomusic

Дмитрий Мироненко

Автор и исполнитель

Песня «Плачу» написана для документального сериала «Это реальная история». Мне близка его идея — ни в одной серии нет четкого ответа на вопрос: кто виноват? Поэтому я решил сочинить песню о человеке, который совершил что-то страшное и смог уйти от ответственности. Если совсем упростить — в начальных и финальных титрах звучит голос, которого в сериале нигде больше нет. Голос виноватого, признающего свою вину. Как в старых английских детективах, где в конце разоблаченный убийца произносит пылкий монолог. Создателям сериала я ничего такого не рассказывал — хотелось, чтобы песня работала сама по себе. Она так и делает — недавно увидел комментарий, что «Плачу» — это про парня, уехавшего служить в армию. Переслушал. Согласился.

Поскольку песня — мой сценический дебют (до этого я писал для других артистов), в клипе хотелось всего и сразу. И горящих грузовиков, и леопардовых купальников, и закатов в Майами. Но бюджет позволял только заплатить за телефон и сделать пару звонков. Идея видео — коллективный труд моих друзей. Певица Надя Грицкевич, услышав трек, поморщилась: «Это же про человека, похороненного заживо!» Сценарист Аня Гилева, узнав про комментарий Нади, сказала: «А почему бы тебе не поехать в лес и не выкопать себе яму?» Копать себе яму — прекрасная метафора, очень близкая русской душе. Решил копать.

Чтобы на пути к лесу в кадре не появился леопардовый купальник, я искал режиссера с идеальным вкусом. Нашел — и очень этому рад — Ингу Шепелеву. Не могу сказать, что у нас одинаковый взгляд на мир. Инга как раз видит то, что я сам никогда бы не заметил. Я ее уважаю и немного боюсь — мы часто спорили, и часто она оказывалась права.

Инга предложила историю про сон в большом городе — приключения лунатика с лопатой. Проблемы со сном — мои личные проблемы. Со мной бывало такое, когда я не мог уснуть всю ночь, а утром уходил гулять, чтобы не свалиться в «неурочное время». Помню это ощущение — болтаешься часами между сном и явью. В клипе, мне кажется, оно передано очень точно. У нас все развивается по лишенным логики законам полусна. Лопата — моя главная партнерша — то появляется, то исчезает. Герой засыпает в городе, а просыпается в лесу. Яму копает. Мы еще до съемок решили, что герой, оказавшись в яме, не умирает, а засыпает. Это важно.

Инга Шепелева

Режиссер

Мне хотелось рассказать историю о человеке, который никогда не найдет себе места — ни на земле, ни под землей, ни в раю, ни в аду, ни в городе, ни в дремучем лесу. Про какую-то глобальную, нечеловеческую усталость от себя и мира, про бескрайнее одиночество. Есть такое слово «закопаться», оно очень подходит. Иногда очень хочется прорыть траншею от себя, от своей боли — дальше, глубже, где тебя не достанут слезы.

Радмила Миллер

Музыкальный продюсер

У меня была интересная задача — сделать так, чтобы аранжировка помогала не только тексту с мелодией, но и ритму сериала. Самое главное здесь — пульс. Чувство движения — не вперед, а по кругу. Поэтому основные элементы аранжировки звучат аскетично. Бит, жужжащие синтезаторы, нервное пианино, на котором будто боишься нажать весь аккорд, и нажимаешь только одну ноту.

Но это передний план, есть еще и другой. На заднем фоне постоянно появляются разные музыкальные текстуры, звуки, эффекты. Их намного больше, чем может показаться после первого прослушивания. Песня меня саму в какой-то момент начала гипнотизировать — чем дольше мы над ней работали, тем больше она нам нравилась. Такое случается редко.