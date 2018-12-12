Американский профессор Эндрю Клайн, преподающий в Университете штата Миссури основы , поставил перед учениками непростую задачу — опубликовать видео, картинку или пост, которые быстро наберут популярность в интернете.

Задумывалось, что ученики провалят задание и извлекут важный урок: специально привлечь внимание огромной аудитории очень сложно, а тот, у кого это все-таки получается, заработает много денег. Вопреки его ожиданиям, студентка по имени Сидни Арлт и пятеро ее одногруппников справились с задачей. Они придумали фейковую историю, уговорили Клайна им подыграть, сняли все на видео и опубликовали в твиттере с личного аккаунта Арлт.

В фейковом посте говорится, что профессор якобы устроил вечеринку вместо итогового экзамена, но на нее никто не пришел. В прикрепленном к сообщению ролике показаны полупустой класс и грустный профессор Клайн, сидящий в колпаке Санта Клауса в окружении пакетов (намек на то, что внутри находятся подарки). За неделю видео посмотрели почти 8 миллионов раз — и сейчас у него более 70 тысяч ретвитов.

Клайну стали писать в личные сообщения — ему сочувствовали и говорили слова поддержки. Кто-то даже выложил видео с чрезвычайно эмоциональной реакцией на видео, сделанное его студентами.

В правдивость ролика, созданного Арлт и ее одногруппниками, поверила даже администрация Университета штата Миссури, которая поддержала коллегу со своего официального аккаунта в твиттере. Тогда Клайну пришлось рассказать, что на самом деле ролик — всего лишь часть его собственного задания.

Профессор уверен: в значительной части твитов со словами поддержки не больше правды, чем в снятом его учениками видео. По его мнению, эмоциональная реакция на что угодно — это часть культуры соцсетей. Пользователи просто привлекают внимание к своим аккаунтам, комментируя популярные темы. Клайн также пожаловался на недостаток критического мышления у тех, кто поверил в реальность этого ролика — мало кто задумался о том, почему профессор вообще устраивает вечеринку вместо проведения итогового экзамена.

За выполнение задания Арлт и ее одногруппники получили высший балл.

Максим Иванов