Американский студент собирался бросить учебу из-за тяжелой травмы. Спустя три года он вышел на сцену в экзоскелете, чтобы получить диплом

В 2015 году студент колледжа в Южной Флориде Алду Амента получил тяжелую травму позвоночника, когда неудачно нырнул в бассейн. Его парализовало и он мог передвигаться только на инвалидной коляске. По словам Аменты, его жизнь полностью изменилась: он даже собирался бросить учебу, а перед его семьей встал выбор — оплатить лечение или обучение. Но благодаря стипендии Флоридского международного университета Амента смог сосредоточиться на учебе.

В декабре 2018 года Алду Амента получил степень бакалавра в области электротехники. К окончанию учебы у него частично восстановилась подвижность ног. 9 декабря в колледже прошел выпускной — и Амента в экзоскелете смог самостоятельно пройти по сцене, чтобы получить диплом. Помощь ему понадобилась лишь раз, когда он вставал с инвалидного кресла. На церемонии его встретили аплодисментами.

«Неважно, насколько будет трудно. Может быть, вы чувствуете, что не можете что-то сделать, но вы найдете людей, согласных помочь вам <…> Это дало мне силы продолжать двигаться вперед и сохранять позитивный настрой», — сказал выпускник, выступая на церемонии.

В дальнейшем Алду Амента собирается получить степень магистра. Он сказал, что будет добиваться исполнения своей мечты встать на ноги.