Американка уронила в унитаз кольцо, подаренное мужем к 20-летию свадьбы. Его нашли девять лет спустя

Edward Lea / The Press of Atlantic City / AP / Scanpix / LETA

В американском штате Нью-Джерси 60-летней Поле Стэнтон вернули кольцо, которое она случайно уронила в унитаз девять лет назад.

Кольцо Поле подарил ее муж Майкл на 20-летие свадьбы. «Я убиралась и его, должно быть, смыло. Оно было мне немного велико. <…> Мне было так плохо из-за этого, грустно и стыдно», — рассказала она.

Майкл заказал для жены копию кольца, но она не оставляла надежды найти оригинал. Три года назад, когда около их дома шли работы в канализации, Пола рассказала о своей потере одному из сотрудников, Теду Гоголу, и попросила иметь в виду, что в канализации может быть кольцо.

Этой осенью Стэнтоны, вернувшись домой после Дня Благодарения, увидели на двери записку от Гогола. «Я был в люке в от их дома и увидел что-то блестящее среди грязи и мусора. Я понял, что это кольцо, и вспомнил женщину, которая кольцо искала», — рассказал Гогол журналистам. Он добавил, что протяженность канализации превышает 60 километров и найти там кольцо шансов практически не было.

«Он занес его после работы. Никто не мог в это поверить. Все были шокированы. Я его обнимала и плакала. <…> У нас был тяжелый год, и такое случилось…» — говорит Пола Стэнтон. Сейчас она носит оба кольца.