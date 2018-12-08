Аппарат «Инсайт» записал вибрации от марсианского ветра — и их можно послушать!

Межпланетная станция «Инсайт» записала колебания, созданные марсианским ветром — а NASA опубликовала получившиеся звуки. Записи были сделаны 1 декабря, когда в местности, где находился «Инсайт», дул северо-западный ветер со скоростью 16-24 километра в час.
Возникшие из-за ветра колебания солнечных панелей аппарата записал сейсмограф, который пока не переставлен на поверхность планеты и фиксирует колебания самой станции. «„Инсайт“работает как огромное ухо. <...> Он как будто прислушивается и слышит, как марсианский ветер бьет в его уши», — пояснил один из ученых, работающих с аппаратом.
Этот звук можно послушать в двух вариантах — оригинальном (довольно низкочастотном, хорошо слышном в наушниках) и повышенном для удобства на две октавы.
Еще одну версию звука ветра записал датчик давления воздуха. Частота этих колебаний оказалось слишком низкой, чтобы люди могли его услышать, поэтому запись ускорили в сто раз.