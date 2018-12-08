Аппарат «Инсайт» записал вибрации от марсианского ветра — и их можно послушать!

Межпланетная станция «Инсайт» записала колебания, созданные марсианским ветром — а NASA опубликовала получившиеся звуки. Записи были сделаны 1 декабря, когда в местности, где находился «Инсайт», дул северо-западный ветер со скоростью 16-24 километра в час.

Возникшие из-за ветра колебания солнечных панелей аппарата записал сейсмограф, который пока не переставлен на поверхность планеты и фиксирует колебания самой станции. «„Инсайт“работает как огромное ухо. <...> Он как будто прислушивается и слышит, как марсианский ветер бьет в его уши», — пояснил один из ученых, работающих с аппаратом.

Этот звук можно послушать в двух вариантах — оригинальном (довольно низкочастотном, хорошо слышном в наушниках) и повышенном для удобства на две октавы.

Колебания, записанные сейсмометром. Оригинальный звук NASA Jet Propulsion Laboratory

Та же запись, только поднятная на две октавы NASA Jet Propulsion Laboratory

Еще одну версию звука ветра записал датчик давления воздуха. Частота этих колебаний оказалось слишком низкой, чтобы люди могли его услышать, поэтому запись ускорили в сто раз.

Звук, записанный датчиком давления воздуха и ускоренный в 100 раз NASA Jet Propulsion Laboratory