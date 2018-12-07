В инстаграме тверского священника нашли туфли Gucci и сумку Louis Vuitton. Аккаунт сразу удалили

Пользователи «Пикабу» обнаружили в инстаграме, который, предположительно, ведет заведующий Тверской епархиальной научной библиотекой протоиерей Вячеслав Баскаков, фотографии дорогих вещей модных брендов.

Как отмечает Medialeaks, мужчина, ведущий аккаунт в инстаграме, похож на автора аккаунта «Вячеслав Баскаков» «ВКонтакте». На аккаунт «ВКонтакте» ссылается страница прихожан храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость (с грошиками)», настоятелем которого является Баскаков.

На снимках в инстаграме мужчина в рясе позирует в туфлях Gucci (стоимостью 595 евро) и с сумкой Louis Vuitton (84,5 тысячи рублей). Прихожанин храма Андрей Васенев сказал «Московскому комсомольцу», что один раз заметил у Баскакова новый айфон, на что священник ответил: «Что я могу поделать, если мне такое дарят?»

Телефоны Тверской епархии и самого Баскакова были недоступны. После первых публикаций об инстаграме священника аккаунт был удален.