Не «убить двух зайцев», а «накормить их лепешкой». Зоозащитники предложили поменять устоявшиеся выражения, чтобы не обижать животных

Зоозащитная организация PETA предложила альтернативные варианты укоренившихся в английском языке идиом, которые строятся на жестоком обращении с животными.

Например:

❌ «Убить двух зайцев одним выстрелом»

✅ «Накормить двух зайцев одной лепешкой»

↓

❌ «Быть подопытным кроликом»

✅ «Быть пробиркой для тестов»

↓

❌ «Пинать мертвую лошадь»

✅ «Кормить сытую лошадь»

↓

❌ « »

✅ «Обеспечивать семью хлебом»

↓

❌ «Дергать кота за усы»

✅ «Хватать розу за шипы»

В PETA надеются, что использование в речи жестоких идиом про животных станет таким же неприемлемым, как расистские и гомофобные высказывания.

Сможете придумать лучше?

Попробуйте начать с этих выражений:

Съесть в этом деле собаку

Работать как вол

Тянуть кота за хвост

Бодучей корове бог рог не дал

Делить шкуру неубитого медведя

Что слону дробина

Фото в анонсе: Shutterstock.com