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Не «убить двух зайцев», а «накормить их лепешкой». Зоозащитники предложили поменять устоявшиеся выражения, чтобы не обижать животных

Meduza

Зоозащитная организация PETA предложила альтернативные варианты укоренившихся в английском языке идиом, которые строятся на жестоком обращении с животными.

Например:

❌ «Убить двух зайцев одним выстрелом»

✅ «Накормить двух зайцев одной лепешкой»

❌ «Быть подопытным кроликом»

✅ «Быть пробиркой для тестов»

❌ «Пинать мертвую лошадь»

✅ «Кормить сытую лошадь»

❌ «Обеспечивать семью беконом»

✅ «Обеспечивать семью хлебом»

❌ «Дергать кота за усы»

✅ «Хватать розу за шипы»

В PETA надеются, что использование в речи жестоких идиом про животных станет таким же неприемлемым, как расистские и гомофобные высказывания.

Сможете придумать лучше?

Попробуйте начать с этих выражений:

  • Съесть в этом деле собаку
  • Работать как вол
  • Тянуть кота за хвост
  • Бодучей корове бог рог не дал
  • Делить шкуру неубитого медведя
  • Что слону дробина

Фото в анонсе: Shutterstock.com