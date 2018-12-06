Не «убить двух зайцев», а «накормить их лепешкой». Зоозащитники предложили поменять устоявшиеся выражения, чтобы не обижать животных

Зоозащитная организация PETA предложила альтернативные варианты укоренившихся в английском языке идиом, которые строятся на жестоком обращении с животными.
Например:
❌ «Убить двух зайцев одним выстрелом»
✅ «Накормить двух зайцев одной лепешкой»
❌ «Быть подопытным кроликом»
✅ «Быть пробиркой для тестов»
❌ «Пинать мертвую лошадь»
✅ «Кормить сытую лошадь»
❌ «Обеспечивать семью беконом»
✅ «Обеспечивать семью хлебом»
❌ «Дергать кота за усы»
✅ «Хватать розу за шипы»
В PETA надеются, что использование в речи жестоких идиом про животных станет таким же неприемлемым, как расистские и гомофобные высказывания.
Попробуйте начать с этих выражений:
Фото в анонсе: Shutterstock.com