В фейсбуке появились 3D-снимки. Кажется, это лучший способ фотографировать собак (и не только!)

Фейсбук запустил функцию 3D-фотографий: теперь они будут появляться в ленте новостей вместе с другими публикациями групп и друзей. С объемными снимками можно взаимодействовать — например, менять перспективу с помощью мыши, тачпада или сенсорного экрана. Этот эффект достигается благодаря наличию двойной камеры в новых смартфонах — они делают множество снимков и соединяют их в один, с глубиной. Фото также можно просматривать в шлемах виртуальной реальности вроде Oculus Rift. При этом создание 3D-фотографий пока что доступно далеко не всем пользователям (остальным функцию включат в течение нескольких недель).

Что нужно для того, чтобы сделать объемный снимок

аккаунт в фейсбуке

доступ к созданию 3D-снимков

айфон с двойной камерой

Обратите внимание на то, что новый iPhone XR не подойдет для создания 3D-фото — у него одинарная камера. Другие флагманские смартфоны вроде Samsung Galaxy Note 9 включат в список поддерживаемых моделей чуть позже (точные сроки пока не сообщают).

Как это выглядит

Внимание: в этом материале много постов из фейсбука. Они могут загрузиться не сразу. Потерпите. Также при просмотре с телефонов и планшетов 3D-фотографии будут отображаться как обычные статичные снимки.

Люди

New Facebook feature. Makes 3D photos out of photos you made in portrait mode on an iPhone. Here is one of those of my son Ryan. Опубликовано Robert Scoble Четверг, 11 октября 2018 г.

Животные

Природа, город, машины

3D photos are live!!! Huge congrats to the team that mad this possible! Опубликовано Goro Fujita Четверг, 11 октября 2018 г.

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