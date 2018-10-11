Джеймс Макэвой и Сэмюэл Л. Джексон сбегают из больницы во втором трейлере супергеройского триллера «Стекло»

Universal Pictures опубликовала второй трейлер супергеройского триллера «Стекло», снятого М. Найтом Шьямаланом. «Стекло» объединяет главных героев фильмов «Сплит» и «Неуязвимый» — их роли снова исполнили Джеймс Макэвой, Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон.

По сюжету, герои предыдущих фильмов Шьямалана попадают в психиатрическую больницу. Там с ними начинает работать психолог, сыгранная Сарой Полсон («Американская история ужасов»). Она специализируется на людях, считающих себя супергероями. Персонажи Макэвоя и Джексона пытаются сбежать из больницы, а герой Уиллиса хочет им помешать.

Макэвой вновь исполнил роль человека, внутри которого уживается 24 личности. Среди них есть Зверь, обладающий невероятной скоростью и силой. На этот раз 21 из этих личностей актер продемонстрирует на экране.

В России «Стекло» выходит 17 января 2019 года.