В сентябре 2018 года в твиттере начал заново набирать популярность хэштег #HimToo. Его стали активно использовать еще год назад — в начале кампании против домогательств #MeToo — чтобы показать, что мужчины тоже бывают жертвами сексуального насилия. С тех пор смысл хештега несколько раз менялся: уже осенью 2017-го его стали использовать для обвинений в адрес мужчин, напоминая или рассказывая, кто из них предположительно был агрессором.

С сентября 2018-го хэштег начали ставить к записям, которые высмеивали движение #MeToo: пользователи твиттера считали, что кампания против домогательств — это «охота на ведьм», а ее главные жертвы — мужчины, обвиненные в сексуальном насилии. Хэштег породил массу мемов, которые обыгрывали ужас жен или матерей, чьих сыновей или мужей могли обвинить в домогательствах. Типичный пример такого мема — картинка с надписью «Матери сыновей должны бояться. Чудовищно, что в любой момент любая девчонка может выдумать историю про любого мальчика, которую невозможно проверить или опровергнуть, и жизнь мальчика будет разрушена».

9 октября пользовательница твиттера из Флориды под ником BlueStarNavyMom3 запостила фотографию молодого человека в форме военно-морских сил США и написала: «Это МОЙ сын. Он был лучшим в тренировочном лагере и получил награду . Он был лучшим в школе. Он — джентльмен, который уважает женщин. И он не может ходить на свидания в нынешней обстановке ложных обвинений со стороны радикальных феминисток с фигой в кармане. Я за него. #HimToo».

since she deleted it here’s a screenshot. one of the greatest posts of all time pic.twitter.com/Z6TUKOjH9T — KT NELSON (@KrangTNelson) October 8, 2018

Этот пост тоже стал мемом и вызвал многочисленные насмешки. Пользователи соцсети стали перефразировать слова женщины и публиковать фотографии разных мужчин, которые якобы заслуживают поддержки — от героя «Звездных войн» Кайло Рена до вице-президента США Майка Пенса и даже Иисуса. После этого женщина удалила свой аккаунт.

This is my son. He was #1 on the charts. He won’t go on solo dates even though he never gave up, let you down, run around, or deserted you, make you cry, say goodbye, tell a lie nor hurt you #HimToo pic.twitter.com/Q5sMpGIVR3 — Tony Posnanski (@tonyposnanski) October 8, 2018

Героем снимка оказался ветеран ВМС Питер Хэнсон. О происходящем он узнал на экзамене в Университете центральной Флориды, когда его телефон начали обрывать друзья и знакомые. Первым на защиту Хэнсона в твиттере вступил его брат Джон. «Мой брат вышел в тренды твиттера из-за нелепого твита нашей мамы. Разрываюсь между тем, чтобы умереть от хохота и ужасно ему сочувствовать», — написал мужчина и добавил, что уговаривает брата тоже завести твиттер.

Так тот и поступил. Питер Хэнсон завел аккаунт @Thatwasmymom («это была моя мама») и выложил свою новую фотографию — в той же позе, что и на оригинальном снимке. «Это была моя мама, — написал он в соцсети. — Иногда люди, которых мы любим, делают вещи, которые причиняют нам боль, даже не понимая этого. Давайте перевернем ситуацию. Я уважаю женщин и верю им. Я никогда не поддерживал и не буду поддерживать движение #HimToo. Я ветеран ВМС, гордый отец двух котов и союзник [женщин]. И да, твиттер, приколы у тебя что надо». После этого он выложил несколько фотографий двух своих котов — их зовут Чалупа и Обезьянка.

That was my Mom. Sometimes the people we love do things that hurt us without realizing it. Let’s turn this around. I respect and #BelieveWomen . I never have and never will support #HimToo . I’m a proud Navy vet, Cat Dad and Ally. Also, Twitter, your meme game is on point. pic.twitter.com/yZFkEjyB6L — Pieter Hanson (@Thatwasmymom) October 9, 2018

Свою новообретенную славу Хэнсон решил использовать для поддержки своих друзей и близких: он написал про подругу, которая открывает пивоварню, и младшего брата Купера, который был болен неходжскинской лимфомой и победил болезнь. Питер Хэнсон призвал жертвовать деньги организациям, которые борются с этим заболеванием.

Его брат также рассказал в твиттере, что их мама уже не впервые ставит их в неловкое положение. Он опубликовал скриншот из фейсбука, где она писала, что у нее самые красивые сыновья на свете — и к тому же неженатые.

«Я был полностью огорошен, когда все это случилось, — рассказал Хэнсон в комментарии Би-би-си. — Но в конечном счете у всех нас родители немного ку-ку».