2 октября в России отмечается День профессионального технического образования. Региональные и федеральные органы образования ежегодно публикуют приуроченные к этому профессиональному празднику поздравления студентам и преподавателям.

Из года в год в этих текстах появляется одна и та же фраза. Вот, например, цитата из поздравления с Днем профессионального образования, опубликованного в 2015 году от имени Дмитрия Ливанова, занимавшего пост министра образования:

«Сегодня перед системой профессионального образования стоит задача по обеспечению наукоемких и высокотехнологичных производств, развивающихся отраслей экономики России квалифицированными рабочими кадрами, способными выполнять профессиональные задания на высоком международном уровне. И эта задача выполнима!»

Те же слова появились в поздравлении нового министра образования Ольги Васильевой в 2017 году.

От Ливанова и Васильевой не отстают и их коллеги в регионах, например, министр образования Новгородской области Павел Татаренко использовал ту же фразу Ливанова-Васильевой в поздравлении в 2018 году (Спасибо редакции «Новгород.ру», благодаря которой мы обратили внимание на это совпадение. Поздравление министра с официального сайта уже убрали).

Судя по всему, само Минобразования снова использовало тот же текст в поздравлении с Днем профессионального образования в 2018 году, но опубликовало его от имени чиновника рангом ниже — главы департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобразования Инны Черноскутовой. Копию письма Черноскутовой публикует на своем сайте Калужский техникум электронных приборов.

А вот Общероссийский профсоюз образования более творчески подошел к поздравлениям и убрал фразу о «выполнимой задаче», а слова «на высоком международном уровне» заменил на «высоком уровне по стандартам международного движения WorldSkills».