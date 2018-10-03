Компания Renault представила на Парижском автосалоне концептуальный беспилотный электрокар EZ-Ultimo премиум-класса со светящимся кузовом и сдвигаемой боковой дверью.

Электрокар получил автопилот четвертого уровня, благодаря чему он может самостоятельно передвигаться по выделенным трассам и в городских условиях. В автомобиль встроены автономные камеры управления, радиолокационные системы и датчики LiDAR, которые используют для сканирования местности.

Groupe Renault

Длина автомобиля — 5,8 метра. Салон выполнен в виде «гостиной» из кожи, дерева и мрамора, где стоят большое вращающееся кресло, двухместный диван и столик. Внешний вид машины меняется во время движения за счет изменения освещения, а пассажиры остаются невидимыми снаружи благодаря односторонним зеркальным стеклам.