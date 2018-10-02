В сентябре житель Флориды по имени Донте Палмер отправился с женой и тремя сыновьями в ресторан, где в какой-то момент ему понадобилось сменить подгузник младшему ребенку — годовалому Лиаму. Это вызвался сделать сам Палмер — в мужском туалете. Как правило, там не бывает пеленальных столов, поэтому мужчине каждый раз приходится выдумывать неочевидное решение: например, садиться на корточки и класть ребенка себе на колени.

Зная о возможных сложностях, мужчина попросил о помощи старшего сына, Исаию. Тот согласился и заодно сфотографировал отца в процессе смены подгузника младшему брату. Когда все трое вернулись за стол, Исаия показал снимки обоим родителям. Жена Палмера обратила внимание на то, что женщинам не приходится «вызывать отряд ниндзя», чтобы просто сменить подгузник ребенку.

Муж с ней согласился — и выложил сделанные Исаией снимки в личный инстаграм, сопроводив подписью «Почему в мужских туалетах нет пеленальных столов, будто [отцов, которые этим занимаются] не существует?» Он также обратил внимание на «удобство» смены подгузника на коленках.

Фотографии Палмера с Лиамом опубликовало в своем инстаграме издание The Shade Room — пост собрал более полумиллиона лайков и разошелся по сети. Многие пользователи соцсетей согласились с позицией Палмера и пожаловались на то, что пеленальные комнаты есть далеко не во всех общественных местах.

Changing tables in women's bathrooms and not in mens is SEXIST. A Fathers has the responsibility of changing his baby, feeding his baby, and all reponsibliities that are generally burdened on the women.



Also I'm trying to change the world one friend at a time. Friend & Follow me — StanceGrounded (@_SJPeace_) October 1, 2018

I have been asking for that for years. I stand with Donte Palmer!! — peek a boo (@Run_IsHere) September 26, 2018

Флоридец говорит, что не задумывался об этой проблеме до момента, пока не увидел себя на снимках. В беседе с BuzzFeed Палмер рассказал, что к отцам должны относиться как к равноправным родителям: «Мы больше, чем просто защитники и кормильцы. Мы те, кто возит коляски и встает в четыре утра, чтобы подогревать бутылочки». Он отметил, что вместе со своей женой поровну распределяет семейные обязанности — уборку, приготовление еды — и хочет, чтобы общество видело отцов равноценными родителями.

Теперь Палмер предлагает остальным мужчинам поступать так же, как он: снимать, как они меняют подгузники своим детям в ситуациях, когда под рукой нет пеленальных столов, и выкладывать их под хештегом #SquatForChange. Некоторые фото поддержавших его людей он уже выложил в собственном инстаграме — чтобы вдохновить других отцов.

В 2015 году эту же проблему поднимал актер Эштон Кутчер — он тоже жаловался на то, что в мужских туалетах нет пеленальных столов, и даже предлагал рассказать в своем фейсбуке о туалетах, в которых столы все-таки присутствуют.