Бойцы MMA утомились во время боя. И начали сражаться взглядами (!!!)

Бывший американский рестлер Боб Сапп и египетский сумоист Осунаараси Кинтаро, выступающие в смешанных единоборствах, провели один из самых странных боев в истории MMA. Во время поединка в Японии в третьем раунде спортсмены почти не наносили друг другу удары и большую часть времени сражались взглядами.

Специально для бойцов, вес которых превышает 150 килограммов, ввели особые правила: они должны были продержаться три раунда по три минуты каждый.

Could Sapp vs Osunaarashi be the greatest round in MMA history? Scratch that... the greatest round in combat sports history? 🤔😂pic.twitter.com/twfgSE5D43 — The MMA Bible (@TheMMABible) October 1, 2018

И если первые два раунда они все-таки дрались, то к третьему, кажется, подустали: бойцы просто кружили по рингу и сверлили друг друга взглядами. Сперва перерывы между ударами составляли около 20-30 секунд, а затем — почти минуту.

Судьи единогласно признали Боба Саппа победителем.