Как защитить сайт от хакеров?Партнерский материал
шапито

Бойцы MMA утомились во время боя. И начали сражаться взглядами (!!!)

Meduza
13:25, 1 октября 2018

Бывший американский рестлер Боб Сапп и египетский сумоист Осунаараси Кинтаро, выступающие в смешанных единоборствах, провели один из самых странных боев в истории MMA. Во время поединка в Японии в третьем раунде спортсмены почти не наносили друг другу удары и большую часть времени сражались взглядами.

Специально для бойцов, вес которых превышает 150 килограммов, ввели особые правила: они должны были продержаться три раунда по три минуты каждый.

И если первые два раунда они все-таки дрались, то к третьему, кажется, подустали: бойцы просто кружили по рингу и сверлили друг друга взглядами. Сперва перерывы между ударами составляли около 20-30 секунд, а затем — почти минуту.

Судьи единогласно признали Боба Саппа победителем.

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы