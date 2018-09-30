Сбербанк отвечает недовольным клиентам в твиттере. Этот ответ (случайно) получился очень странным

В официальном аккаунте Сбербанка в твиттере настроена опция автоматического ответа пользователям, которые упоминают банк в связи с жалобами на его работу. В этих случаях пользователи получают примерно одинаковые ответы. Их просят прислать свои контактные данные и другую необходимую информацию на определенный электронный адрес. При этом Сбербанк просит указать в теме письма хэштег #SMSB# и название своего профиля в твиттере.

28 сентября в аккаунте Сбербанка появился странный твит.

Для того чтобы разобраться в ситуации и помочь вам, нам потребуются данные. Направьте, пожалуйста, на почту zabota@sberbank.ru ваши ФИО, дату рождения, контактный телефон. В теме письма укажите «#SMSB# сОСЕДКА-ГОВНОЕДКА. TW». — Сбербанк (@sberbank) September 28, 2018

Это был ответ пользовательнице, чей аккаунт в твиттере называется «сОСЕДКА-ГОВНОЕДКА». Девушка потеряла свою карту Сбербанка, после чего заблокировала ее и обратилась в банк за новой. Там обещали сделать новую карту через три недели, но не уложились в срок. При этом, как выяснила девушка, банк продолжал списывать с нее деньги за обслуживание старой карты. Сбербанк ответил на ее возмущенные твиты так.

Твит Сбербанка набрал больше 1400 лайков и 600 ретвитов. Большинство пользователей он рассмешил, но некоторые стали интересоваться, все ли у банка в порядке.

@sberbank у вас там все в порядке или нам пора закрывать расчетные счета? — Vader Daddy (@bigmakin) September 30, 2018

Получивший известность твит Сбербанка не помог быстро решить проблему пользовательницы, которой он был адресован. По крайней мере, 30 сентября девушка написала, что из банка ей до сих пор не ответили.

Самый мем в том, что мне до сих пор не ответили — сОСЕДКА-ГОВНОЕДКА (@pellsya) September 30, 2018

Позже банк сообщил, что ему нужно дополнительное время.