За три дня в очереди за новыми айфонами случилось все: талоны, Милонов, протесты. Пьеса в трех действиях

Действие первое. Ожидание 😫

Утром 28 сентября в России стартовали официальные продажи новых айфонов — XS и XS Max. Очередь во флагманский магазин re:Store на Тверской начали занимать еще вечером 24-го — для покупателей и спекулянтов даже придумали специальные заповеди, которые им предлагалось соблюдать. Регистрироваться в очереди нужно было через мессенджер WhatsApp. За это выдавали номерные талоны; перекличка, судя по фотографии с правилами, должна была проходить каждый час.

Во время переклички действовал «таймер пропажи» — у стоящих было ровно полчаса на то, чтобы отозваться. Некоторые ночевали в припаркованных неподалеку машинах. Многие просто укутывались в теплые одеяла и спали на раскладных стульях или подготовленных лежаках. Однако молодого человека, попытавшегося разбить палатку, задержала полиция — ему объяснили, что так делать нельзя, после чего отпустили.

В очереди были и протестующие — с плакатами «Продам второе место в автозаке» и «Продам 63-й год пенсии». Активисты также раздавали ожидающим листовки с призывом выйти на митинги против повышения пенсионного возраста. Пыталась ли полиция как-то пресечь их действия или задержать, неизвестно.

Очередь за Айфонами, Москва "Путин,прекрати✊" Очереди это совок😱 pic.twitter.com/bOWCAI61nD — Король Лир (@KQUjsz8asMb4JRe) September 26, 2018

Места в очереди можно было купить. Первое место авторы «заповедей» оценили в 400 тысяч рублей, последующие — от 10 до 5 тысяч. На Avito эти же места стоили дороже — под 40 тысяч рублей. По сообщениям The Bell, студент Бауманки Алексей, занявший 24 место, собирался продать его за 150 тысяч рублей. 18-летний Михаил, который какое-то время был первым в очереди и пытался продать свое место, признался, что «взял цену с потолка». По его словам, покупателей было не очень много (удалось ли ему продать свое место, неизвестно).

Действие второе. Отрицание ⛔

С самой очередью постоянно что-то происходило.

На Тверскую приехал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он рассказал историю про своего деда, стоявшего в очереди на фронт, и назвал всех присутствующих спекулянтами и безумцами, которым нужно «либо психушку вызывать, либо полицию».

Главный психиатр Москвы Георгий Костюк заявил, что стоящие в очереди страдают одной из разновидностей шопоголизма. Он посоветовал им обратиться за помощью к психологам и психотерапевтам, чтобы те научили справляться с этой зависимостью.

В очередь за айфоном пришел даже ведущий ютьюб-канала «Навальный LIVE». Вопросы ожидающим были те же, что и в политических видео канала: «Давно сидите?» Посетителя, укутавшегося в нечто вроде плаща, блогер назвал куколкой, которая через пару месяцев станет бабочкой. К моменту съемок репортажа первое место в очереди занимал уже не Михаил, а некий Иван — и просил он за него 450 тысяч рублей.

За несколько минут до старта продаж человек, занявший первое место в очереди, на камеру порвал свой талон: «Было очень клево. На самом деле, мне этого хватило. Поэтому я от этого, пожалуй, откажусь и пойду домой — гулять. Все, до свидания». С этими словами он удалился.

Судя по всему, следующие семь человек также отказались от своих мест и даже не стали заходить в магазин.

Драма с порванным талоном Daily Storm

Действие третье. Отчаяние 😱

Сообщения СМИ о судьбе человека, который первым вошел в re:Store на Тверской, разнятся. Одни пишут, что он купил место в очереди за 50 тысяч рублей, пришел в магазин и ничего не приобрел, так как потерял деньги на айфон (речь якобы идет о 170 тысячах рублей).

"Купил место в очереди за 50 тыс рублей за 5 часов до открытия. Пока стоял здесь, потерял 170 тыс рублей — они были в кармане",сказал несостоявшийся покупатель. Но при этом выглядел он как человек, который простоял несколько дней в очереди и в итоге не смог продать свое место там — Republic News (@Repub_News) September 28, 2018

Другие утверждают, что первым оказался мужчина по имени Валерий — он купил место в очереди за 150 тысяч рублей, чтобы перепродать его еще дороже. Однако предложением так никто и не заинтересовался, поэтому денег на покупку самого айфона у него уже просто не нашлось.

В сети есть видео с человеком в re:Store, который в разговоре с журналистами и правда представляется Валерием. По его словам, он был девятым в очереди — мужчина сильно удивился, что ему удалось каким-то образом оказаться первым. «Я уже с утра начал пить», — заявил он, на что одна из журналисток ответила: «Это мы поняли». На видео он говорит, что приобрел свое место в очереди за 50, а не за 150 тысяч рублей. Валерий выглядел растерянным, когда речь зашла о деньгах, которые нужно было отдать за новый айфон.

Самая веселая и одновременно грустная история с Тверской. Этот мужчина на видео – первый, кто вошел в магазин. Да, он слегка подшофе. Видимо, сильно мерз. pic.twitter.com/qo0hVkcwcw — Телеканал 360° (@360tv) September 28, 2018

В итоге первым реальным покупателем iPhone ХS Max стал мужчина по имени Анатолий — хотя на руках у него был талон с 247 номером. По его словам, он пришел всего за пару часов до старта продаж и отстоял очередь сам, не покупая места.

Всего за первые 40 минут продаж в магазине купили только четыре айфона.