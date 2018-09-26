Сын Аполло Крида против сына Ивана Драго. Вышел второй трейлер боксерской драмы «Крид 2»

Студия MGM Studios выпустила второй трейлер боксерской драмы «Крид 2» — продолжения серии фильмов про Рокки (Сильвестр Сталлоне) с Майклом Б. Джорданом в главной роли.

Трейлер фильма MGM

Во второй части Крид, ученик Рокки и сын знаменитого бойца Аполло Крида, сразится с Виктором Драго. Виктор — сын русского боксера Ивана Драго (Дольф Лундгрен), который несколько десятилетий назад убил старшего Крида в бою. Теперь он тренирует Виктора для матча-реванша. Рокки пытается отговорить своего ученика от поединка, но тот продолжает упорствовать — несмотря на протесты матери и свою беременную девушку.

В России фильм выйдет 17 января.