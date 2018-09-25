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«Присоединитесь ко мне или умрите»: Грин-де-Вальд строит планы по порабощению людей в финальном трейлере «Фантастических тварей 2»

Meduza
13:42, 25 сентября 2018

Студия Warner Bros. выпустила финальный трейлер продолжения «Фантастических тварей» — серии приквелов к фильмам о Гарри Поттере. В новом видео волшебники, среди которых и молодой профессор Дамблдор (Джуд Лоу), пытаются поймать злого мага Грин-де-Вальда (Джонни Депп), объявившего войну обычным людям.

Русский трейлер

Англоязычный трейлер

Warner Bros. UK
Картину поставил Дэвид Йейтс, снявший первую часть «Фантастических тварей» и четыре фильма про «Гарри Поттера».
Эдди Редмэйн вернулся к роли магозоолога Ньюта Саламандера. Герои первых «Фантастических тварей», Якоб Ковальски (Дэн Фоглер) и Порпентина Голдштейн (Кэтрин Уотерстон), также появятся в продолжении.
В России фильм выйдет 15 ноября.
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