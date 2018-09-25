шапито
«Присоединитесь ко мне или умрите»: Грин-де-Вальд строит планы по порабощению людей в финальном трейлере «Фантастических тварей 2»
Студия Warner Bros. выпустила финальный трейлер продолжения «Фантастических тварей» — серии приквелов к фильмам о Гарри Поттере. В новом видео волшебники, среди которых и молодой профессор Дамблдор (Джуд Лоу), пытаются поймать злого мага Грин-де-Вальда (Джонни Депп), объявившего войну обычным людям.
Русский трейлер
Англоязычный трейлер
Картину поставил Дэвид Йейтс, снявший первую часть «Фантастических тварей» и четыре фильма про «Гарри Поттера».
Эдди Редмэйн вернулся к роли магозоолога Ньюта Саламандера. Герои первых «Фантастических тварей», Якоб Ковальски (Дэн Фоглер) и Порпентина Голдштейн (Кэтрин Уотерстон), также появятся в продолжении.
В России фильм выйдет 15 ноября.