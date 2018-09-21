В Сызрани театр заставили снять афиши «Ревизора». Местным властям не понравился слоган «кошмар госчиновника»

Властей Сызрани возмутили афиши к спектаклю «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя, которым местный драматический театр планирует в конце сентября открыть новый, сотый сезон.

Первоначально постановка пьесы, по сюжету которой чиновники провинциального города из-за своей глупости принимают проходимца за ревизора, позиционировалась как «кошмар госчиновника в двух частях» — еще летом режиссер театра Олег Шахов говорил, что это попытка посмотреть на «Ревизора» «немножечко с другой стороны». Пометка о «кошмаре госчиновника» есть в сообщении официального паблика театра во «ВКонтакте», а также в рекламном видео, сделанном в начале сентября.

Как написал в своем фейсбуке депутат самарской областной думы Михаил Матвеев, после этого у театра начались неприятности. «Не успели повесить афишу, как тут же позвонили и приказали немедленно снять. Причиной стала приписка под названием „кошмар госчиновника“. Кому-то из чиновников города Сызрань это показалось крамольным», — рассказал Матвеев. По его данным, директору театра и режиссеру предложили с января искать новое место работы.

В самом театре данные о конфликте с властью опровергают. Но как бы то ни было приписка «кошмар госчиновника в двух частях» из афиш исчезла.