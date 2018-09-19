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Создан клон шрифта Times New Roman, но с более широкими буквами. Идеально подойдет для студентов, которые не любят писать длинные сочинения!

The Verge
12:28, 19 сентября 2018
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Маркетинговая фирма MSCHF представила шрифт, который выглядит как стандартный Times New Roman, но имеет чуть более широкие знаки и широкие интервалы между буквами. Он получил название Times Newer Roman. 

Новый шрифт, по замыслу создателей, может помочь ленивым школьникам и студентам, которым нужно писать сочинения на заданное количество страниц — из-за увеличенной ширины для написания текста потребуется меньше слов. При этом по высоте буквы одинаковы, поэтому распознать подмену практически невозможно.

Как говорится на сайте, где шрифт может бесплатно скачать любой желающий, 15-страничный текст, набранный на Times New Roman 12 размера, содержит 6680 слов, в то время как такой же текст, выполненный новым шрифтом — всего 5833 слова. Разница в 847 слов — это очень много: например, эта новость целиком состоит всего из 120 слов! Увы, кириллической версии у Times Newer Roman нет.

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