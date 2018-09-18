Пользователи твиттера обратили внимание на рекламу в копенгагенском метро с ругательствами на русском и польском языках. На ступеньках лестницы написаны слова «cyka», «kurwa» и другие. Есть и более цензурные слова — например, «banan» и «sandwich».

Ругательства — часть рекламной кампании датской букмекерской конторы eOddset, занимающейся продвижением киберспортивных игр и турниров по ним. Использованные ей выражения — сленг из Counter-Strike. Русско- и польскоязычные пользователи так часто употребляют их во время матчей, что фразы стали международными мемами.

Также на лестнице можно заметить надпись «Der er så meget n00bs ikke forstår» — она переводится как «Так много ничего не поймут». Это лозунг eOddset, который контора использует в своей рекламе.

Некоторые русские ругательства уже попали в словарь Urban Dictionary как мемы, там их тоже связывают с Counter-Strike. PewDiePie, самый популярный ютьюбер мира, даже выпустил собственную линию одежды с русским матом. Он и сам пытался ругаться — получалось смешно, но не слишком аутентично (осторожно, ненормативная лексика!):