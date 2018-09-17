Компания Disney опубликовала новый трейлер фэнтезийного мюзикла «Мэри Поппинс возвращается». Это продолжение оригинальной картины Роберта Стивенсона, вышедшей в 1964 году и снятой по мотивам детских книг Памелы Трэверс. В сиквеле роль Мэри Поппинс исполнила Эмили Блант («Грань будущего»), а режиссером выступил Роб Маршалл («Пираты Карибского моря: На странных берегах»).

Трейлер фильма Walt Disney Studios

«Мэри Поппинс возвращается» продолжает сюжет предыдущего фильма, игнорируя события второй книги серии. С финала прошлой ленты проходит 25 лет. Джейн и Майкл Бэнкс, за которыми много лет назад присматривала Мэри Поппинс, выросли и обзавелись собственными детьми. После смерти жены Майкла няня-волшебница возвращается в Лондон к семье Бэнксов, чтобы помочь им справиться с возникшими трудностями. В этот раз к ней присоединятся фонарщик Джек (Лин-Мануэль Миранда) и ее кузина Топси (Мэрил Стрип).

Также в фильме появятся Колин Ферт («Гордость и предубеждение»), Дик Ван Дайк («Мэри Поппинс») и Анджела Лэнсбери («Она написала убийство»).

В России «Мэри Поппинс возвращается» выйдет 3 января 2019-го.