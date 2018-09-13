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Магические существа и тайны города Тролльберг в первом трейлере «Хильды» — нового мультсериала Netflix

Meduza
09:41, 13 сентября 2018

Netflix представил первый трейлер анимационного сериала «Хильда», посвященного скандинавской мифологии. Шоу основано на комиксах Люка Пирсона «Хильдафолк». Он также выступил одним из продюсеров и сценаристов мультсериала.

Трейлер «Хильды»
Netflix

Девочка по имени Хильда вместе с мамой переезжает в город под названием Тролльберг, где встречает друзей и мифических существ вроде драконов и разумных каменных созданий.

«Хильда» выйдет на Netflix уже 21 сентября.

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