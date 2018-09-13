Netflix представил первый трейлер анимационного сериала «Хильда», посвященного скандинавской мифологии. Шоу основано на комиксах Люка Пирсона «Хильдафолк». Он также выступил одним из продюсеров и сценаристов мультсериала.

Трейлер «Хильды» Netflix

Девочка по имени Хильда вместе с мамой переезжает в город под названием Тролльберг, где встречает друзей и мифических существ вроде драконов и разумных каменных созданий.

«Хильда» выйдет на Netflix уже 21 сентября.