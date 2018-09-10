Российская анимационная студия Evil Pirate Studio выпустила первый трейлер «Киберслава» — мультфильма в жанре «древнеславянский киберпанк».

Трейлер «Киберслава» Evil Pirate Studio

В ролике показан горящий город, храмы с голографическими предупреждениями об опасности, бревенчатые здания с неоновой рекламой трактира и граффити со стилизацией под хохлому и надписями «Крестьянский дух» и «Задорнов был прав».

Большую часть ролика занимает сражение между извергающими огонь существами в масках и тремя витязями. В бою члены отряда используют луки, мечи, гранаты-матрешки и лазерные кресты. Вероятно, одного из них зовут Киберслав.

Подробностей сюжета и даты выхода мультфильма пока нет, но Evil Pirate Studio обещает, что это будет полнометражный релиз.