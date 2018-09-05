Видеоблогер Михаил Кшиштовский опубликовал первый выпуск своего нового шоу — «ДетИктив». В образе полицейского Кшиштовский задает детям неудобные вопросы. Каждый раз, когда ребенок говорит неправду, раздается звуковой сигнал. Также за детьми наблюдают их родители — реакцию взрослых тоже показывают.

Первый выпуск шоу ДетИктив

Героиней первого видео стала семилетняя Есения Гесс. У нее блогер выпытывал, знает ли она какие-нибудь ругательства («Какашка!»), ела ли когда-нибудь козявки (сначала отрицала, но после раскололась) и хочет ли набить себе татуировку (да, волка!).

В конце Есения поменялась местами с помощником Кшиштовского — Русалочкой-Оправдалочкой. Девочка выяснила, что Русалочке почти 30 лет и что на самом деле это мужчина, который ходит в женской одежде и ненавидит свою работу.