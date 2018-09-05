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Приложение от Google находит ваших двойников среди персонажей картин. Теперь и в России

Meduza
12:37, 5 сентября 2018

В России заработала функция Art Selfie, встроенная в мобильное приложение Arts & Culture от Google. Она находит среди лиц на картинах и скульптурах те, что похожи на селфи пользователя.

В базе приложения — десятки тысяч произведений искусства. Google утверждает, что фотографии, сделанные пользователями, хранятся в памяти телефона и используются только для подбора похожих картин и скульптур.

Приложение Arts & Culture доступно на iOS и Android. Вот что оно подобрало сотрудникам «Медузы»:

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