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В Санкт-Петербурге перегорели светящиеся буквы в вывесках. Получились «Ленин гад» и нецензурный вокзал

Meduza
12:17, 4 сентября 2018

В начале сентября в Санкт-Петербурге с разницей в несколько дней перегорели светящиеся буквы возле двух вокзалов — Московского и Витебского.

Сначала пострадала вывеска «Город-герой Ленинград» на гостинице «Октябрьская» (напротив Московского вокзала): в названии города пропала буква «р», и получилось «Ленинг ад».

А затем на Витебском вокзале погасли три первые буквы — получилось что-то нецензурное.

В Дирекции железнодорожных вокзалов сообщили «Фонтанке», что ремонт надписи на Витебском вокзале уже начался. Журналистам пообещали, что к вечеру 4 сентября будут гореть все буквы.

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