В Санкт-Петербурге перегорели светящиеся буквы в вывесках. Получились «Ленин гад» и нецензурный вокзал

В начале сентября в Санкт-Петербурге с разницей в несколько дней перегорели светящиеся буквы возле двух вокзалов — Московского и Витебского.

Сначала пострадала вывеска «Город-герой Ленинград» на гостинице «Октябрьская» (напротив Московского вокзала): в названии города пропала буква «р», и получилось «Ленинг ад».

А затем на Витебском вокзале погасли три первые буквы — получилось что-то нецензурное.

В Дирекции железнодорожных вокзалов сообщили «Фонтанке», что ремонт надписи на Витебском вокзале уже начался. Журналистам пообещали, что к вечеру 4 сентября будут гореть все буквы.