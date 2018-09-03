В Кемеровской области дорожный знак закрывал баннер губернатора. Знак исчез

Жители города Гурьевск обнаружили, что баннер с призывом голосовать за исполняющего обязанности Кемеровской области Сергея Цивилева расположился не совсем удачно: дорожный знак закрывает часть имени кандидата. Получался «Гей Цивилев».

Фотография с баннером и знаком появилась в местном паблике в ВК 30 августа. На следующий день один из подписчиков написал, что знак уже убрали.

3 сентября Mash опубликовал фотографию баннера с Цивилевым: дорожного знака действительно нет.

В пабликах города Гурьевска появилось фото плаката врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, над которым тут же покекали жители. Через два дня проблему решили — власти тупо сняли дорожный знак

Никто не имеет права менять ориентацию губернатора. Никто. pic.twitter.com/YVa229eDZ6 — Breaking Mash (@BreakingMash) September 3, 2018

Mash утверждает, что знак убрали местные коммунальщики, хотя у них полномочий самостоятельно решать судьбу дорожных знаков нет.