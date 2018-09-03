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В Кемеровской области дорожный знак закрывал баннер губернатора. Знак исчез

Meduza
12:48, 3 сентября 2018

Жители города Гурьевск обнаружили, что баннер с призывом голосовать за исполняющего обязанности Кемеровской области Сергея Цивилева расположился не совсем удачно: дорожный знак закрывает часть имени кандидата. Получался «Гей Цивилев».

Фотография с баннером и знаком появилась в местном паблике в ВК 30 августа. На следующий день один из подписчиков написал, что знак уже убрали.

3 сентября Mash опубликовал фотографию баннера с Цивилевым: дорожного знака действительно нет.

Mash утверждает, что знак убрали местные коммунальщики, хотя у них полномочий самостоятельно решать судьбу дорожных знаков нет.

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