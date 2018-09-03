Роскосмос и Московский планетарий выложили инфографику про видимость планет на небе. И все перепутали

Московский планетарий и Роскосмос выпустили астрономический прогноз на сентябрь 2018 года, в котором неверно сообщили время, когда видно некоторые планеты Солнечной системы.

Астрономический прогноз появился на сайте и в соцсетях планетария в конце августа. 1 сентября этот же прогноз выложили на странице Роскосмоса во «ВКонтакте». В опубликованной инфографике утверждалось, что в сентябре по утрам можно наблюдать Марс и Венеру. Но это не так.

#АстрономияДляВсех: прогноз на сентябрь от Московского планетария Сентябрь порадует осенним равноденствием 23 сентября... Опубликовано Роскосмос Суббота, 1 сентября 2018 г.

Первым неточность заметил автор телеграм-канала astronomy, популяризатор астрономии Игорь Тирский. По его словам, Марс появляется на небе вечером, а около 23 часов заходит за горизонт. Венера также появляется во второй половине дня, а не утром.

Слова популяризатора астрономии подтверждают данные приложения Star Walk, которое, в частности, показывает точное время, когда та или иная планета появляется на небе.

В сентябре, по словам Игоря Тирского, по вечерам невооруженным глазом можно увидеть Сатурн и Юпитер, а по утрам — Меркурий.