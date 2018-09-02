В якутской школе запустили в небо «праздничную пятерку». Она тут же превратилась в двойку!

1 сентября в одной из школ Якутска отмечалось начало учебного года. Судя по всему, кульминацией праздника должен был стать запуск в небо надувной пятерки. «Праздничная пятерка улетает в небо с нашими мечтами об отличной учебе», — сказала представительница школьной администрации и дала команду ученикам отпустить воздушные шары в небо.

«Пятерка», однако, была привязана к шарам не очень крепко — уже в воздухе надувная цифра перевернулась и превратилась в двойку. Судя по видео, все участники праздничной линейки это заметили — в ролике слышно, как они смеются.