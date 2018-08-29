Страдающий Питер Динклэйдж в трейлере постапокалиптической драмы «Кажется, мы остались одни»

Студия Momentum Pictures опубликовала трейлер фильма «Кажется, мы остались одни». Это постапокалиптическая драма режиссера «Рассказа служанки» Риды Морано с Питером Динклэйджем («Игра престолов») и Эль Фаннинг («Супер 8») в главных ролях.

Трейлер «Кажется, мы остались одни» Momentum Pictures

Деле, герой Динклэйджа, всегда мечтал о смерти человечества. Однажды его желание исполнилось — он оказался одним из немногих выживших в глобальной катастрофе. Однако его покой нарушает девушка по имени Грейс: она хочет остаться в пустом городе, который Деле обустроил под себя.

«Кажется, мы остались одни» выйдет в американский прокат 14 сентября 2018 года. Ранее в январе фильм показывали на фестивале «Сандэнс».