Как назвать музыкальную группу и первый альбом? Доверьтесь «Википедии»!
Ведущая твиттера «стилист твоей мамы» предложила своим читателям погадать на «Википедии»: с помощью кнопки «Случайная статья» можно получить название своей будущей музыкальной группы, а с помощью такой же кнопки в «Викицитатнике» — узнать название своего первого альбома.
интерактив «твоя будущая группа»😎🤙— стилист твоей мамы💅 (@primernaya69) August 26, 2018
1.зайди в Википедию и нажмите "случайная статья"- это название вашей группы.
2.зайди в Викицитатник и нажмите "случайная статья"-последние 3-5 слов в статье - название вашего альбома.
у меня группа«Щербинины»с альбомом«пародия на вестерны»
Если вы хотите узнать название своей группы, перейдите по этой ссылке и запишите название статьи. Чтобы получить название альбома, кликайте сюда и смотрите на последние несколько слов статьи.
Еще можно использовать случайную страницу «Викисловаря», чтобы получить название первой песни (спасибо @Vkook01093012 за подсказку).
Вот что получилось у пользователей твиттера:
Группа "NGC 3418" (это галактика)— -` банан имени ёнтана ’- (@LosalitkaIsReal) August 26, 2018
Альбом "детский цветник стихов"
Го в мою группу, буим играть жоский роцк
Группа Октавиан Август— /разрешите вас любить/💙🐣🐋 (@kukka_lis) August 26, 2018
С альбомом "на счёт вселенной я не уверен»
группа "Нектиопода"— [🌸] хосок－твоё солнце [🌸] (@mvysotska_bts) August 26, 2018
альбом "Истерики здесь буду устраивать я"
Группа "Великодрюково"(оруууу), альбом "17 заповедей диссертанта" pic.twitter.com/UCpwy7UYgj— JinHo🥑아미 (@jinho_kim_twt) August 26, 2018
Магниторотационная неустойчивость (я это даже нормально выговорить не могу...) с альбомом "пока ты спал"— cold berry (@nnice_cream) August 26, 2018
неплохо хах
У меня группа "Алтайские казахи" с альбомом "Гардемарины, вперёд"— Тэхён-оппа ~ (@MyTaehyung_OppA) August 26, 2018
Группа Грюнведель Альберт,а альбом «Человек не ощутит вкуса воды»— ▪твой земляк▪ (@quasimodo_aa) August 26, 2018
Ну такое…
"Чайхорспий Аббас Аббас-Али оглы" с альбомом "Игроки 1998 и 1999 годов" 😎— Юнгей ̶н̶е̶ гей˝ 𝒶𝓃𝓈𝓌𝑒𝓇 (@simka_tyan) August 26, 2018
Ой мне так нравится название группы 😋
'Тинкилько' с альбомом 'сохранив лишь аромат старины'— Сосок Хосока (@HowletV) August 26, 2018
группа "фетишистский трансвестизм" с альбомом "я его шлёпну в повидло"— ленская (@rinademort) August 27, 2018
«Горный Институт», альбом «Я не ошибся?».— τuм (@rtmnk0) August 27, 2018
Группа - "Военно-воздушные силы Венесуэлы"— For(η)еver Yоung 💜🍷♠️ (@Nesty_Masya) August 27, 2018
Альбом - "о современных неонацистах"
Боюсь, что у моей группы будут проблемы с цензурой
Бузова Ольга Игоревна— ᴠᴇʀɢᴇʟʟʟ🥀 (@e_vergelll) August 27, 2018
«Следствие ведут колобки»
По-моему это удача
А вы что слушаете — «Азербайджанские железные дороги» или «Лох узколистный»?
Выступает группа «Азербайджанские железные дороги» с альбомом «Только 52 воскресенья в год»— Ана Ви (@anavie2012) August 27, 2018
(блин, а мне нравится название 😎)
Встречайте мою группу "Восточная равнина" с альбомом "прибыть к смерти"— Фестрал в астрале (@OldGoldGod) August 27, 2018
Это будет меланхолично-депрессивный инди-фолк, мне нравится
группа «Н0» с альбомом «демоны живут в наших сердцах»— 💮your sun💮| au yoonseok (@YourSun__) August 26, 2018
дико нравится название альбома, йо
Группа Проклятый зоопарк с альбомом Хоть что нибудь кроме него.— Lois Lane (@Dominastya) August 27, 2018
Кажется, мы поем оппозиционный пост-рок
Группа "Национальный музей Таджикистана".— Артемий Тёма 🍘/ай лов жигульку и таню (@Chernushkka) August 27, 2018
Альбом "Хватайся за любовь двумя руками".
группа «Лох узколистный»— ||-// clancy ||-// (@_tylerophile_) August 27, 2018
альбом «Девушка, которая взрывала воздушные замки»
ну че сказать, лох это судьба.. pic.twitter.com/qspu0t8nAZ
Признавшимся — смерть— Чилик (@Chilikto) August 27, 2018
«И ничего другого»