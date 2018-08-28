Как назвать музыкальную группу и первый альбом? Доверьтесь «Википедии»!

Ведущая твиттера «стилист твоей мамы» предложила своим читателям погадать на «Википедии»: с помощью кнопки «Случайная статья» можно получить название своей будущей музыкальной группы, а с помощью такой же кнопки в — узнать название своего первого альбома.

интерактив «твоя будущая группа»😎🤙



1.зайди в Википедию и нажмите "случайная статья"- это название вашей группы.

2.зайди в Викицитатник и нажмите "случайная статья"-последние 3-5 слов в статье - название вашего альбома.



у меня группа«Щербинины»с альбомом«пародия на вестерны» — стилист твоей мамы💅 (@primernaya69) August 26, 2018

Если вы хотите узнать название своей группы, перейдите по этой ссылке и запишите название статьи. Чтобы получить название альбома, кликайте сюда и смотрите на последние несколько слов статьи.

Еще можно использовать случайную страницу «Викисловаря», чтобы получить название первой песни (спасибо @Vkook01093012 за подсказку).

Вот что получилось у пользователей твиттера:

Группа "NGC 3418" (это галактика)

Альбом "детский цветник стихов"



Го в мою группу, буим играть жоский роцк — -` банан имени ёнтана ’- (@LosalitkaIsReal) August 26, 2018

Группа Октавиан Август

С альбомом "на счёт вселенной я не уверен» — /разрешите вас любить/💙🐣🐋 (@kukka_lis) August 26, 2018

группа "Нектиопода"

альбом "Истерики здесь буду устраивать я" — [🌸] хосок－твоё солнце [🌸] (@mvysotska_bts) August 26, 2018

Магниторотационная неустойчивость (я это даже нормально выговорить не могу...) с альбомом "пока ты спал"

неплохо хах — cold berry (@nnice_cream) August 26, 2018

У меня группа "Алтайские казахи" с альбомом "Гардемарины, вперёд" — Тэхён-оппа ~ (@MyTaehyung_OppA) August 26, 2018

Группа Грюнведель Альберт,а альбом «Человек не ощутит вкуса воды»

Ну такое… — ▪твой земляк▪ (@quasimodo_aa) August 26, 2018

"Чайхорспий Аббас Аббас-Али оглы" с альбомом "Игроки 1998 и 1999 годов" 😎

Ой мне так нравится название группы 😋 — Юнгей ̶н̶е̶ гей˝ 𝒶𝓃𝓈𝓌𝑒𝓇 (@simka_tyan) August 26, 2018

'Тинкилько' с альбомом 'сохранив лишь аромат старины' — Сосок Хосока (@HowletV) August 26, 2018

группа "фетишистский трансвестизм" с альбомом "я его шлёпну в повидло" — ленская (@rinademort) August 27, 2018

«Горный Институт», альбом «Я не ошибся?». — τuм (@rtmnk0) August 27, 2018

Группа - "Военно-воздушные силы Венесуэлы"

Альбом - "о современных неонацистах"

Боюсь, что у моей группы будут проблемы с цензурой — For(η)еver Yоung 💜🍷♠️ (@Nesty_Masya) August 27, 2018

Бузова Ольга Игоревна

«Следствие ведут колобки»



По-моему это удача — ᴠᴇʀɢᴇʟʟʟ🥀 (@e_vergelll) August 27, 2018

А вы что слушаете — «Азербайджанские железные дороги» или «Лох узколистный»?

Выступает группа «Азербайджанские железные дороги» с альбомом «Только 52 воскресенья в год»

(блин, а мне нравится название 😎) — Ана Ви (@anavie2012) August 27, 2018

Встречайте мою группу "Восточная равнина" с альбомом "прибыть к смерти"



Это будет меланхолично-депрессивный инди-фолк, мне нравится — Фестрал в астрале (@OldGoldGod) August 27, 2018

группа «Н0» с альбомом «демоны живут в наших сердцах»



дико нравится название альбома, йо — 💮your sun💮| au yoonseok (@YourSun__) August 26, 2018

Группа Проклятый зоопарк с альбомом Хоть что нибудь кроме него.



Кажется, мы поем оппозиционный пост-рок — Lois Lane (@Dominastya) August 27, 2018

Группа "Национальный музей Таджикистана".

Альбом "Хватайся за любовь двумя руками". — Артемий Тёма 🍘/ай лов жигульку и таню (@Chernushkka) August 27, 2018

группа «Лох узколистный»

альбом «Девушка, которая взрывала воздушные замки»



ну че сказать, лох это судьба.. pic.twitter.com/qspu0t8nAZ — ||-// clancy ||-// (@_tylerophile_) August 27, 2018