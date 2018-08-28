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Как назвать музыкальную группу и первый альбом? Доверьтесь «Википедии»!

Meduza
10:42, 28 августа 2018

Ведущая твиттера «стилист твоей мамы» предложила своим читателям погадать на «Википедии»: с помощью кнопки «Случайная статья» можно получить название своей будущей музыкальной группы, а с помощью такой же кнопки в «Викицитатнике» — узнать название своего первого альбома.

Если вы хотите узнать название своей группы, перейдите по этой ссылке и запишите название статьи. Чтобы получить название альбома, кликайте сюда и смотрите на последние несколько слов статьи.

Еще можно использовать случайную страницу «Викисловаря», чтобы получить название первой песни (спасибо @Vkook01093012 за подсказку).

Вот что получилось у пользователей твиттера:

А вы что слушаете — «Азербайджанские железные дороги» или «Лох узколистный»?

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