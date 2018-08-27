Спикера Госдумы Вячеслава Володина спросили о повышении пенсионного возраста. В ответ он стал рассказывать о решениях. Например, тех, которые принимаются «тяжело». И тех, с которыми опоздали на 10 лет. Также Володин напомнил, что «любое решение — это решение». Всего в шестиминутном разговоре с журналистами он употребил слово «решение» 22 раза.

22 решения Вячеслава Володина BBC News — Русская служба

«А можно ли обойтись без этого решения? А можно ли принять другое решение? […] Конечно, никому не хочется принимать решение», — решительно заявил спикер в разговоре с Русской службой «Би-би-си».

При этом на видео Володин ни разу не назвал пенсионную реформу пенсионной реформой. На вопрос журналиста он также не ответил ничего конкретного.