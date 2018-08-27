Махершала Али и загадочные исчезновения детей в первом трейлере третьего сезона «Настоящего детектива»

Телеканал HBO опубликовал первый трейлер третьего сезона криминальной драмы «Настоящий детектив». В главной роли — Махершала Али, обладатель премии «Оскар» за работу в фильме «Лунный свет».

«Настоящий детектив». Трейлер третьего сезона HBO

Детектив по имени Уэйн Хейс (Али) и его напарник Роланд Уэст (Стивен Дорфф) на протяжении многих лет расследуют загадочные исчезновения детей в Озарке, штат Миссури. Действие сериала будет развиваться сразу в нескольких временных линиях (в трейлере показывают постаревшего Хейса).

«Настоящий детектив» — сериал-антология, каждый сезон является самостоятельной историей и никак не связан с предыдущими. В первом главные роли исполнили Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон, во втором — Колин Фаррелл и Винс Вон.

Третий сезон, как и два предыдущих, написал и спродюсировал сценарист Ник Пиццолатто. Он также впервые за историю сериала выступит режиссером одного из эпизодов.

Премьера третьего сезона состоится в январе 2019-го, точная дата пока не объявлена.