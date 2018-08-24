Продюсер Роб Блисс выложил видео «Ловушка Tinder», посвященное массовому «свиданию» в центре Нью-Йорка: 20 августа на площади Юнион-сквер собралась большая группа мужчин, которых пригласила модель Наташа Апонте. Апонте познакомилась и договорилась о встрече с каждым из них в приложении Tinder, но никого не предупредила, что будет происходить дальше.

На Юнион-сквер Апонте устроила «отбор» из пришедших мужчин: она отсеивала их по внешности, физическим способностям и даже имени (ей по умолчанию не нравятся все Джимми). В итоге она выбрала молодого человека, с которым отправилась на свидание.

The Tinder Trap Rob Bliss

В ролике Блисса показано, как проходила подготовка к мероприятию. Наташа Апонте указала в профиле разные требования к мужчинам: «Проходи мимо, если ты ниже 1,83 метра», «Если ты не занимаешься спортом, ничего не выйдет», «Пожалуйста, будь сексуальным», «Только белые парни».

После этого она массово «лайкнула» всех мужчин, которых ей предложил Tinder. Взаимностью ответили около 7,5 тысячи человек. Всем им дали номер телефона, который якобы принадлежал Апонте. На самом деле с ними от ее лица переписывались около 50 человек, специально нанятых для этой задачи.

На свидание из них согласилось прийти меньше половины — около двух тысяч человек. Чтобы подобное столпотворение не помешало жизни города, Роб Блисс организовал и согласовал на Юнион-сквер выдуманное мероприятие — выступление знакомого диджея. В назначенное время на площади, по оценке Блисса, появилась, опять-таки, половина согласившихся на встречу — примерно тысяча мужчин. Из них Апонте и выбирала себе спутника.

Несмотря на то, что в ее профиле было написано «только белые парни», в итоге она пошла на свидание с чернокожим мужчиной. В конце ролика Апонте говорит: «То, что человек не подходит под все признаки, которые мы считаем привлекательными, не делает его непривлекательным. Это же абсурдно — судить людей по таким мелочам, как „любит ли он носить коричневые брюки?“ Посмотрите, как сильно это злит людей. А мы делаем так постоянно».

Роб Блисс в разговоре с ABC News объяснил, что идея его видео — показать в реальном мире то, что люди делают в Tinder: оценивают привлекательность людей и шансы на взаимность по отдельным характеристикам. Он уверен: Наташа Апонте своим выбором показала, что внешность не имеет значения.