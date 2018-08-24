Китайцам пришлось выдавать себя за вьетнамцев, чтобы посмотреть любимый сериал
Китайским пользователям, которые пытались бесплатно посмотреть новые эпизоды сериала «Тайны дворца Яньси», приходилось признавать, что спорные Парасельские острова принадлежат Вьетнаму.
Первые 56 серий «Тайн дворца Яньси», рассказывающего о временах правления династии Цин, были бесплатно доступны на китайской платформе iQiyi. За доступ еще к восьми эпизодам нужно было заплатить.
В середине августа поклонники сериала обнаружили, что на вьетнамском сайте Bomtan новые серии доступны бесплатно. Но чтобы их посмотреть, нужно было ответить на вопрос: «Какой стране принадлежат Парасельские острова?» Из четырех вариантов ответа — Вьетнам, Китай, Филиппины или Япония — правильным признавался только первый.
Создатели сайта объясняли этот опрос тем, что сервис предназначен только для вьетнамцев. Но китайцы все равно возмутились: «Это бред! Откуда у Вьетнама смелость оспаривать территориальный суверенитет Китая?»
Bomtan похож на сайт с пиратским контентом, поэтому один из китайских пользователей написал в соцсети Weibo: «Воруя китайские телесериалы, Вьетнам украл еще и китайскую территорию».
20 августа официальный аккаунт сериала в Weibo попросил стриминговые сервисы, которым не принадлежат права на «Тайны дворца Яньси», удалить его копии. Bomtan выполнил это требование — сериал на нем теперь недоступен.
На момент написания заметки вьетнамский сайт уже использовал другой способ, чтобы определить, что на него зашли вьетнамцы, — на главной странице висит заглушка с тремя вопросами на вьетнамском языке: «Сколько будет 1+1?», «Столица Вьетнама?» и «Как называется национальный гимн Вьетнама?».