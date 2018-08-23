Сотрудники Новосибирского государственного университета архитектуры и дизайна (НГУАДИ) прикрыли тканью статуи обнаженных женщин и мужчин, стоящие в фойе первого этажа. Как выяснило местное издание НГС, это сделали ради священников, посетивших вуз.

23 августа в университете проходило одно из мероприятий форума «Новосибирск — город безграничных возможностей». На него пригласили делегацию из РПЦ: священники обсуждали доступность храмов для людей, передвигающихся на колясках.

Один из участников форума рассказал НГС, что скульптуры обнаженных людей прикрыли, чтобы «не ранить чувства» представителей церкви. В пресс-службе НГУАДИ не смогли объяснить, зачем статуи закрывали тканью — но заявили, что они «уже открытые все стоят».

Журналистов издания «Тайга.инфо» в пресс-службе вуза попросили отнестись «с пониманием» к ситуации с прикрытыми статуями, но зачем это делали, тоже не рассказали.

В НГУАДИ прикрыли голые статуи — там прошла делегация РПЦ НГС.НОВОСТИ

Обновлено: настоятель Покровского храма протоиерей Александр Матрук, который был в делегации РПЦ, посетившей НГУАДИ, поддержал решение завесить статуи: «Ничего не должно смущать человека».