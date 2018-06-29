«Кто-то мне в твиттере наляпал». Липецкий губернатор написал, что души жертв войны мстят немецким футболистам, а потом удалил твит
В твиттере губернатора Липецкой области Олега Королева днем 29 июня появилась запись, в которой вылет сборной Германии по футболу с чемпионата мира объясняли местью жертв двух мировых войн.
Твит вызвал бурное обсуждение в соцсетях, о нем написали крупные онлайн-СМИ. Через несколько часов после этого он был удален.
Позже в твиттере появилась новая запись, в которой появление оригинального сообщения Королев объяснил «чьей-то крепкой завистью».
Кто-то опять мне в Твиттере наляпал...теперь про немцев в футболе. Видно,этот "кто-то" крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией (инвестиции,СП и т.д). Дорожим сотрудничеством с ними,как и с др инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно.— Олег Королев (@Korolev_O_P) June 29, 2018
Фото в анонсе: Алексей Никольский / ТАСС / Vida Press