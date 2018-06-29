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«Кто-то мне в твиттере наляпал». Липецкий губернатор написал, что души жертв войны мстят немецким футболистам, а потом удалил твит

Meduza
14:02, 29 июня 2018

В твиттере губернатора Липецкой области Олега Королева днем 29 июня появилась запись, в которой вылет сборной Германии по футболу с чемпионата мира объясняли местью жертв двух мировых войн.

Твит вызвал бурное обсуждение в соцсетях, о нем написали крупные онлайн-СМИ. Через несколько часов после этого он был удален.

Позже в твиттере появилась новая запись, в которой появление оригинального сообщения Королев объяснил «чьей-то крепкой завистью».

Сборная Германии по футболу впервые в своей истории не вышла в плей-офф чемпионата мира. Из трех матчей группового турнира немцы — действующие чемпионы — проиграли два.
В день вылета немцев, 27 июня, в твиттере радиостанции «Коммерсант ФМ» появилась запись «Не умеют немцы побеждать на наших полях!» Позже она была удалена «по этическим соображениям».

Фото в анонсе: Алексей Никольский / ТАСС / Vida Press

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Фото в анонсе: Алексей Никольский / ТАСС / Vida Press

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