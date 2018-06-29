«Кто-то мне в твиттере наляпал». Липецкий губернатор написал, что души жертв войны мстят немецким футболистам, а потом удалил твит

В твиттере губернатора Липецкой области Олега Королева днем 29 июня появилась запись, в которой вылет сборной Германии по футболу с чемпионата мира объясняли местью жертв двух мировых войн.

Твит вызвал бурное обсуждение в соцсетях, о нем написали крупные онлайн-СМИ. Через несколько часов после этого он был удален.

Позже в твиттере появилась новая запись, в которой появление оригинального сообщения Королев объяснил «чьей-то крепкой завистью».