Бельгийский футболист решил отпраздновать гол, вколотив мяч в ворота. Но все пошло не так

Нападающий сборной Бельгии по футболу Миши Батшуайи решил отпраздновать гол, забитый его напарником Аднаном Янузаем в матче со сборной Англии 28 июня. Футболист так обрадовался, что попытался демонстративно заколотить мяч в сетку ворот.

Но все вышло совсем не так, как планировал Батшуайи: мяч попал в штангу и отскочил ему в лицо!

A post shared by Michy Batshuayi (@mbatshuayi) on Jun 28, 2018 at 1:15pm PDT

После матча футболист отшутился в соцсетях: «Победные танцы из Fortnite сильно переоценены, так что мне пришлось создать кое-что новое 🤕💥⚽️». Батшуайи имеет в виду онлайн-игру Fortnite, в которой персонажи могут исполнять короткие танцы, — они стали так популярны, что их перенимают футболисты.

Ahahha I knew I would be f*cked the minute I come to my mentions 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 why am I so stupid bro 🤦🏾‍♂️ shit hurts — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) June 28, 2018

The second just before I knew I f*cked up #InternetUndefeated 😂 pic.twitter.com/wAf5Wt6QvK — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) June 28, 2018

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель решил успокоить тех, кто волновался об отношениях Батшуайи и штанги: «Ребята, у них все хорошо».

Guys it's all good between them 🙏🏽 pic.twitter.com/1fLdTTc1eE — Axel Witsel (@axelwitsel28) June 28, 2018

Матч Англия — Бельгия закончился со счетом 0:1.

Обновлено: в первой версии заметки сообщалось, что гол в ворота сборной Англии забил Миши Батшуайи. Это не так. «Медуза» приносит извинения читателям и футболистам сборной Бельгии.