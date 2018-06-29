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Бельгийский футболист решил отпраздновать гол, вколотив мяч в ворота. Но все пошло не так

Meduza
08:13, 29 июня 2018

Нападающий сборной Бельгии по футболу Миши Батшуайи решил отпраздновать гол, забитый его напарником Аднаном Янузаем в матче со сборной Англии 28 июня. Футболист так обрадовался, что попытался демонстративно заколотить мяч в сетку ворот.

Но все вышло совсем не так, как планировал Батшуайи: мяч попал в штангу и отскочил ему в лицо!

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После матча футболист отшутился в соцсетях: «Победные танцы из Fortnite сильно переоценены, так что мне пришлось создать кое-что новое 🤕💥⚽️». Батшуайи имеет в виду онлайн-игру Fortnite, в которой персонажи могут исполнять короткие танцы, — они стали так популярны, что их перенимают футболисты.

«Ахаха, как только я заглянул в твиттер, я понял, что дело швах. Бро, почему я такой глупый. Черт, лицо болит»
«За секунду до того, как все пошло не так»

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель решил успокоить тех, кто волновался об отношениях Батшуайи и штанги: «Ребята, у них все хорошо».

Матч Англия — Бельгия закончился со счетом 0:1.

Обновлено: в первой версии заметки сообщалось, что гол в ворота сборной Англии забил Миши Батшуайи. Это не так. «Медуза» приносит извинения читателям и футболистам сборной Бельгии.
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