«Я вас не хочу видеть, но тренер привел»: Гус Хиддинк выступил перед сборной России. Его речь «переводил» Станислав Черчесов

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк, который вывел ее в полуфинал чемпионата Европы-2008, посетил тренировку команды. Приехать на базу в Новогорск голландскому специалисту предложил Станислав Черчесов.

Гус Хиддинк посетил тренировку @TeamRussia и в своём неповторимом стиле выступил перед командой, пожелав ребятам удачи. А с переводом ему помог главный тренер @TeamRussia Станислав Черчесов 😎#WorldCup pic.twitter.com/17uBMlhXee — Сборная России (@TeamRussia) June 28, 2018

Черчесов выступил и переводчиком Хиддинка, который сказал несколько приветственных слов футболистам. Речь голландского тренера не отличалась оригинальностью — он отметил, что рад видеть игроков и желает им удачи.

Черчесов во время перевода несколько исказил смысл слов голландца: «Я вас не хочу видеть, но тренер привел. Со мной вы были бы лучше, но так как вам не повезло, придется терпеть. На улице прохожу, мне говорят: „Давай усы надень — и поменяем его“». Закончил свою речь Хиддинк по-русски, пожелав футболистам удачи.

Кроме того, Хиддинк сфотографировался с 38-летним защитником Сергеем Игнашевичем — он был в команде голландца на Евро-2008.