В Новокузнецке чиновники снялись в безумном видео к 400-летию города. Это АААААА

Заместитель главы Новокузнецка Николай Маслов выложил в своем инстаграме видео, посвященное 400-летию города. И это нечто!

В ролике Маслов и его коллеги снялись в декорациях на тему космоса и «Звездных войн»: они управляют истребителем TIE Fighter, бьют Дарта Сидиуса и делают селфи с Чубаккой. А еще играют на воображаемом рояле, виолончели и барабанной установке (без палочек!) под песню «Курс 400 взят, давай, давай». Все это смонтировано настолько ужасно, что похоже на произведение искусства.

Обновлено: после выхода этого материала пост Маслова был удален. Хорошо, что сохранились копии!

A post shared by ВашГород.Новокузнецк (@vashgorodnk) on Jun 26, 2018 at 10:10pm PDT

В подписи к ролику Маслов сравнивает Новокузнецк со «звездным кораблем», который идет «своим путем в бескрайнем пространстве вселенной, побеждая невзгоды, катаклизмы и экологический кризис». Чиновники, по его мнению, — это «межгалактическая команда» и «астронавты».

Празднование 400-летия Новокузнецка пройдет в начале июля.