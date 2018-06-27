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ТАСС выпустил колонку «Почему важно научиться готовить еду из объедков». Но потом изменил заголовок

Meduza
14:44, 27 июня 2018

Информагентство ТАСС изменило заголовок колонки телеведущей Елены Чекаловой после того, как на него обратили внимание пользователи соцсетей. В оригинальной версии материала заголовок был таким: «Битва за еду: почему важно научиться готовить еду из объедков».

Некоторые пользователи соцсетей начали иронизировать над материалом, приняв его за намек на ухудшение состояния российской экономики.

Сама колонка была посвящена инициативе итальянского повара Массимо Боттуры, который призывает уменьшить количество еды, незаслуженно отправляемой на свалку, и готовит блюда из пищевых остатков — например, из рыбьих голов. Заканчивался материал рецептами блюд из остатков, которые любит готовить Чекалова: яичных маффинов с остатками мяса или рыбы и апельсиновых «булочек» из зачерствевшего хлеба.

Через несколько часов ТАСС изменил заголовок на «Битва за еду: как спасти мир от экологической катастрофы у себя на кухне». Внутри материала практически ничего не изменилось — рецепты из остатков остались на месте.

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