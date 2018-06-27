ТАСС выпустил колонку «Почему важно научиться готовить еду из объедков». Но потом изменил заголовок
Информагентство ТАСС изменило заголовок колонки телеведущей Елены Чекаловой после того, как на него обратили внимание пользователи соцсетей. В оригинальной версии материала заголовок был таким: «Битва за еду: почему важно научиться готовить еду из объедков».
ТАСС уполномочен заявить.— Дмитрий (@Fulyugany) June 27, 2018
Так понимаю,что нас уже готовят к этому pic.twitter.com/VbBlhjIKe6
Некоторые пользователи соцсетей начали иронизировать над материалом, приняв его за намек на ухудшение состояния российской экономики.
Они там вообще офигели. Если на фото это объедки, то у нас полстраны хуже питается.— Lynx lynx (@pantera_blacky) June 27, 2018
Объедки явно с барского стола. pic.twitter.com/QRPubSaIKg— Куринов Александр (@_Kurinov) June 27, 2018
Готовить из объедков и просрочки - круто, интересно, а налоги на объедки будут?— Hedgehog_In_The_Fog (@kappppitofka) June 27, 2018
Сама колонка была посвящена инициативе итальянского повара Массимо Боттуры, который призывает уменьшить количество еды, незаслуженно отправляемой на свалку, и готовит блюда из пищевых остатков — например, из рыбьих голов. Заканчивался материал рецептами блюд из остатков, которые любит готовить Чекалова: яичных маффинов с остатками мяса или рыбы и апельсиновых «булочек» из зачерствевшего хлеба.
Через несколько часов ТАСС изменил заголовок на «Битва за еду: как спасти мир от экологической катастрофы у себя на кухне». Внутри материала практически ничего не изменилось — рецепты из остатков остались на месте.