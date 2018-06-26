В Испании решили обновить средневековую скульптуру Георгия Победоносца XVI века. Ох, зря

В церкви святого Михаила в испанском городе Эстелья «отреставрировали» скульптуру Георгия Победоносца XVI века. Правда, новый облик статуи получился совсем не таким, какой она была предыдущие 500 лет.

'Navarre's own Ecce Homo'

A C16th St George gets the 'treatment' https://t.co/cNs15V29TE pic.twitter.com/3dxq40OYCN — Pythika (@Pythika) June 26, 2018

Реставратор сделал Святому Георгию ярко-розовое лицо и раскрасил его доспехи. Новый внешний вид статуи расстроил мэра Эстельи Кольдо Леоса: он рассказал The Guardian, что приход самостоятельно решил отреставрировать скульптуру и заказал работу местному учителю труда.

Мэр рассказал, что церковь не советовалась с местными властями перед началом работ, а в ходе реставрации были использованы гипс и неправильная краска. Эксперты уже изучают, можно ли восстановить исходный вид скульптуры и провести правильную реставрацию.