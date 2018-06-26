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В Испании решили обновить средневековую скульптуру Георгия Победоносца XVI века. Ох, зря

The Guardian
14:45, 26 июня 2018

В церкви святого Михаила в испанском городе Эстелья «отреставрировали» скульптуру Георгия Победоносца XVI века. Правда, новый облик статуи получился совсем не таким, какой она была предыдущие 500 лет.

Голова статуи Георгия Победоносца в Эстелье. До и после «реставрации»

Реставратор сделал Святому Георгию ярко-розовое лицо и раскрасил его доспехи. Новый внешний вид статуи расстроил мэра Эстельи Кольдо Леоса: он рассказал The Guardian, что приход самостоятельно решил отреставрировать скульптуру и заказал работу местному учителю труда.

Мэр рассказал, что церковь не советовалась с местными властями перед началом работ, а в ходе реставрации были использованы гипс и неправильная краска. Эксперты уже изучают, можно ли восстановить исходный вид скульптуры и провести правильную реставрацию.

Опубликовано ArtUs Restauración Patrimonio Пятница, 22 июня 2018 г.
Статуя Георгия Победоносца до «реставрации»
Опубликовано ArtUs Restauración Patrimonio Пятница, 22 июня 2018 г.
Статуя Георгия Победоносца после «реставрации»
Опубликовано ArtUs Restauración Patrimonio Пятница, 22 июня 2018 г.

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