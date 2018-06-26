В Великобритании на аукцион выставили советские шпионские камеры. Одну из них замаскировали под кофр для фотоаппарата «Зенит»!

В аукционном доме Astonʼs в британском городе Дадли в июле выставят на продажу необычные и редкие фотоаппараты советской эпохи. Среди лотов — шпионские камеры, замаскированные под повседневные предметы. В том числе камера, спрятанная в кофре для фотоаппарата «Зенит»! Консультант Astonʼs Тим Голдсмит рассказал изданию Bloomberg, зачем нужна такая маскировка.

Astonʼs Auctioneers

Тим Голдсмит вспоминает, что его компания купила полный фургон фотоаппаратов — 40 или 50 больших коробок. Лот 411, выглядящий как кофр для «Зенита», привел консультанта в замешательство: он не мог понять, как работает это устройство.

Голдсмит позвонил на Красногорский механический завод, выпускающий «Зениты». Там ему объяснили, что внутри кофра спрятана шпионская камера «Аякс-12» размером 77 на 41 на 55 миллиметров. Под одним из креплений для ремешка кофра находится окошко объектива «Аякса». Когда фотограф нажимает на маленькую кнопку в нижней части устройства, окошко приоткрывается и шпионская камера делает снимок.

Благодаря положению «Аякса», можно незаметно снимать объекты перед собой, повесив кофр на плечо. А если держать его в руках, шпионская камера будет смотреть влево от фотографа. «Если вы находитесь где-то, где запрещено фотографировать, охранник подумает: „Он не может снимать, его камера закрыта в кофре“», — объясняет Голдсмит.

Среди других лотов, выставленных на аукционе, — камеры, замаскированные под портсигар, зонт, чемодан, дамскую сумочку и ручной фонарь. Одну камеру встроили в мужскую куртку: объектив замаскирован под пуговицу, а кнопка спуска спрятана в кармане.

Astonʼs Auctioneers

Astonʼs Auctioneers

Astonʼs Auctioneers

Всего на аукцион выставлено 16 шпионских камер и около десятка аксессуаров, включая шпионский перископ, который использовали в советском КГБ и восточногерманской Штази, чтобы заглядывать за высокие стены и углы.