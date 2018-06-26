Генномодифицированные инопланетяне! Вышел новый трейлер фильма «Хищник»

Студия 20th Century Fox опубликовала новый трейлер фильма «Хищник» режиссера Шейна Блэка. Действие в картине происходит между событиями, описанными в фильмах «Хищник 2» 1990 года и «Хищники» 2010-го.

В «Хищнике» мальчик случайно провоцирует возвращение инопланетян на Землю. На их корабле оказываются генномодифицированные модели — более умные и сильные. Противостоять им приходится команде бывших солдат и обиженному учителю физики (так его описывает студия).

«Хищник». Официальный трейлер 20th Century Fox

«Хищник». Дублированный трейлер 20th Century Fox Russia

В главных ролях снялись Бойд Холбрук, Оливия Манн, Джейкоб Трамбле и Алфи Аллен, сыгравший Теона Грейджоя в «Игре престолов».

«Хищник» выйдет в российский прокат 13 сентября 2018 года.